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Корявкин Гавр. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корявкин Гавр. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Орловский уезд, с. Бобровки.

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