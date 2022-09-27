Сальников Петр Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСальников Петр Архипов

Сальников Петр Архипов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сальников Петр Архипов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Устьинской, д. Ржавицы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.