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Ткачев Дмитрий Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ткачев Дмитрий Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Мещовский уезд, Щелкановской

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