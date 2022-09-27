Земляной Тимофей Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемляной Тимофей Егоров

Земляной Тимофей Егоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Земляной Тимофей Егоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Юрьевск., д. Кондрат.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.