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Колчин Николай Антонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колчин Николай Антонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Устюженский уезд, Перской

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