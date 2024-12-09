Ярков Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрков Степан Михайлович

Ярков Степан Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ярков Степан Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Знаменская, д. Богатыри

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.