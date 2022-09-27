Королев Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Михаил Степанович

Королев Михаил Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Королев Михаил Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Гжатский уезд, с. Покров

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.