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Дробот Моисей Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дробот Моисей Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Липов., х. Лутайки

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