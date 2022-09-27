Сучков Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСучков Григорий Степанович

Сучков Григорий Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сучков Григорий Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.