Астафьев Вас. Гер. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстафьев Вас. Гер.

Астафьев Вас. Гер.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Астафьев Вас. Гер.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Мариинский уезд, Верхчебулинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.