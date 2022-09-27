Киселев Пав. Исид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Пав. Исид.

Киселев Пав. Исид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Киселев Пав. Исид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Чаадаевской, Соловка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.