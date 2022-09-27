Чернолихов Данила Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернолихов Данила Иванов

Чернолихов Данила Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чернолихов Данила Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Гниловская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.