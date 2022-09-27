Кочетков Александр Максимов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетков Александр Максимов.

Кочетков Александр Максимов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кочетков Александр Максимов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Боровский уезд, Кривской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.