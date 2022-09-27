Гончаров Касьян Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаров Касьян Владимиров

Гончаров Касьян Владимиров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гончаров Касьян Владимиров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Скорицкое

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.