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Журавлев Леон Егоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Журавлев Леон Егоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Медынский уезд, Ореховенской

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