Тийде Карп Карлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТийде Карп Карлов

Тийде Карп Карлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тийде Карп Карлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Теплицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.