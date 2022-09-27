Лысенко Карп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысенко Карп Иванович

Лысенко Карп Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лысенко Карп Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Ковалевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.