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Аданьев Иван Алексеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аданьев Иван Алексеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Рождественская

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