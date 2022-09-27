Ураков Захарий Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУраков Захарий Вас.

Ураков Захарий Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ураков Захарий Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Козловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.