Загребин Григ. Сав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагребин Григ. Сав.

Загребин Григ. Сав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Загребин Григ. Сав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Слободской уезд, Совьинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.