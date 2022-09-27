Сапожников Ив. Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожников Ив. Дмитр.

Сапожников Ив. Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сапожников Ив. Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Рябинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.