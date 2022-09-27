Зубов Федот Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубов Федот Кириллович

Зубов Федот Кириллович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зубов Федот Кириллович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Цивильский уезд, Стар., с. Можары

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.