Зубан Александр Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубан Александр Степ.

Зубан Александр Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зубан Александр Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Самарск., д. Николаевки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.