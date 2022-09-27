Буряга Иллар. Назар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуряга Иллар. Назар.

Буряга Иллар. Назар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Буряга Иллар. Назар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Песчанской, Бродская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.