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Рунпин Григорий Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рунпин Григорий Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, с. Рунтин.

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