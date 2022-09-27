Анохов Дм. Калистр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнохов Дм. Калистр.

Анохов Дм. Калистр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Анохов Дм. Калистр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Славгородской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.