Чижерский Федот Меркуриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижерский Федот Меркуриев

Чижерский Федот Меркуриев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чижерский Федот Меркуриев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Антоновск., с. Журавки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.