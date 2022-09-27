Жемиров Егор Марк. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖемиров Егор Марк.

Жемиров Егор Марк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жемиров Егор Марк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Опочецкий уезд, Копылковск., д. Тросцы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.