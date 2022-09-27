Кузьмич Кир. Каленикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмич Кир. Каленикович

Кузьмич Кир. Каленикович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузьмич Кир. Каленикович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Антонопльская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.