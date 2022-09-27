Тарасенко Гавр. Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасенко Гавр. Дмитр.

Тарасенко Гавр. Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тарасенко Гавр. Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Тузловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.