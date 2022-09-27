Вадулиной Лазарь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВадулиной Лазарь

Вадулиной Лазарь

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вадулиной Лазарь
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Александровская, д. Слободки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.