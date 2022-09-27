Васякин Тимофей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасякин Тимофей Гаврилович

Васякин Тимофей Гаврилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васякин Тимофей Гаврилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Шнаевской, с. Копьевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.