Смирнов Петр Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Петр Макс.

Смирнов Петр Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Петр Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Любимский уезд, Раменской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.