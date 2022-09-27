Инякин Емел. Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИнякин Емел. Тим.

Инякин Емел. Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Инякин Емел. Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Керенский уезд, Знаменск., д. Буртаса

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.