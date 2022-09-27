Литвинов Тих. Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвинов Тих. Егор.

Литвинов Тих. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Литвинов Тих. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Белгородский уезд, Шопинской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.