Фитюк Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФитюк Андрей Павлович

Фитюк Андрей Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фитюк Андрей Павлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Илосской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.