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Черноков Ив. Нестер.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черноков Ив. Нестер.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Устьпаден., д. Погорелов

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