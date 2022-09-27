Афанасьев Филипп Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Филипп Афанасьевич

Афанасьев Филипп Афанасьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Афанасьев Филипп Афанасьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Никольская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.