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Велянин Егор Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Велянин Егор Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Мариинский уезд, Тундинской

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