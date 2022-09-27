Рындаренко Марк Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРындаренко Марк Леонов

Рындаренко Марк Леонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рындаренко Марк Леонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, м. Рыбки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.