Гранткам Андрей Франц. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГранткам Андрей Франц.

Гранткам Андрей Франц.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гранткам Андрей Франц.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Газенпотский уезд, Остбах

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.