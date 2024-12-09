Шамаутдинов Бадарт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамаутдинов Бадарт

Шамаутдинов Бадарт

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шамаутдинов Бадарт
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Нюркинская, д. Верхасахт.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.