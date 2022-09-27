Сидоров Андрей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Андрей Егорович

Сидоров Андрей Егорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сидоров Андрей Егорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Чердынский уезд, с. Сиренское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.