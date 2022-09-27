Доденко Иван Стап. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоденко Иван Стап.

Доденко Иван Стап.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Доденко Иван Стап.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Сумский уезд, Сумской, Речанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.