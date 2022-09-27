Аржаев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАржаев Александр Михайлович

Аржаев Александр Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аржаев Александр Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.