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Дередец Петр Петров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дередец Петр Петров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, с. Оржица

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