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Терешков Павел Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Терешков Павел Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Тораевская, д. Чебакова

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