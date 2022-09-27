Познянский Емел. Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПознянский Емел. Троф.

Познянский Емел. Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Познянский Емел. Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Измаильский уезд, с. Московей

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.