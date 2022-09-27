Патрушев Дмитрий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрушев Дмитрий Антонович

Патрушев Дмитрий Антонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Патрушев Дмитрий Антонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, д. Викмозера

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.