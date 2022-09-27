Мяулетов Хадинс Галимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМяулетов Хадинс Галимов

Мяулетов Хадинс Галимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мяулетов Хадинс Галимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Абдикеевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.